Sabato 29 Dicembre 2018, 08:07

Sarà stangata sui pedaggi autostradali? Il decreto del ministro dei Trasporti che fissa l'aggiornamento delle tariffe è in fase di limatura ed entro il 31 deve essere pronto. Le trattative sono in corso proprio per scongiurare salassi soprattutto nelle aree (l'A24, la Strada dei Parchi) che stanno pagando già un prezzo elevato per i ritardi nella ricostruzione post terremoto.LA TANGENZIALEOgni anno si teme un aumento. Ora il prezzo da pagare è un euro tondo per transitare sulla tangenziale di Napoli. Cosa accadrà a partire dal primo gennaio 2019? Il presidente di Tangenziale Spa Paolo Cirino Pomicino chiarisce la situazione. «Per le vetture non ci sarà alcun tipo di incremento, semmai, sempre che il governo accolga le richieste il ritocco al rialzo riguarderà esclusivamente i mezzi pesanti che - spiega - dovranno pagare 1,05 centesimi. In pratica cinque centesimi in più rispetto alle vetture normali. Nessun salasso dunque senza considerare che alla fine i mezzi pesanti che transitano sulla tangenziale costituiscono solo l'1% di tutte le vetture, quindi alla fine al massino ci sarà un introito di 10mila euro». Pomicino rammenta lo stato della tangenziale dove la manutenzione viene costantemente effettuata. «Basta farsi un giro sull'asse mediano gestito dall'Anas per rendersi conto della situazione del manto stradale. Le risorse - aggiunge - servono a garantire la messa in sicurezza e la manutenzione della strada.