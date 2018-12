La trincea dei pensionati d'oro: «Non cederemo un centesimo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre, è il caso di dire, sono le vie di fuga per salvare la propria pensione d'oro. L'ipotesi più semplice dal punto di vista tecnico, ma più complessa sul versante organizzativo, prevede il trasferimento all'estero, in un Paese dove la fiscalità sulla previdenza è più bassa. C'è poi la possibilità di richiedere un trattamento di favore per motivazioni «sociali», come la necessità di dover affrontare cure molto costose. Infine c'è il terno al lotto dei ricorsi alla giustizia, sperando di trovare un giudice disposto a considerare anticostituzionale il taglio agli assegni più alti. Giuristi e consulenti fiscali sono al lavoro per trovare delle soluzioni, nel tentativo e nella speranza di non far rinunciare nemmeno a un centesimo ai loro assistiti: cioè gli oltre 200mila tra politici, grand commis dello Stato, manager o magistrati che ogni mese prendono di pensione oltre 4.500 euro lordi.