Volare low cost, viaggio nella giungla dei supplementi tariffari

Martedì 16 Gennaio 2018, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2018 10:23

Ogni anno un miliardo di persone viaggia lowcost. No frills, senza fronzoli, è la prima compagnia al mondo: la texana Southwest Airlines, che nel 1971 ha inventato un modello - quello lowcost - che prima ha monopolizzato i voli point to point e che ora (con Norwegian o Virgin) prova a rubare mercato ai vettori tradizionali anche sul lungo raggio, sulle tratte transoceaniche. Fino a dieci anni fa il mantra era «volare coccolati»: la poltrona si trasformava in letto, le hostess servivano champagne e cibi caldi in maniera ossessiva, si decollava e si atterrava con l'asciugamano umido sul volto per spazzare via il sudore e lo stress. Adesso, pur di avere un biglietto a meno di 50 euro, si rinuncia al pranzo e alla bibita così come alla possibilità di scegliere il corridoio e il finestrino, il biglietto si stampa a casa e il check-in si fa online, portare una valigia costa più del ticket stesso, non si sceglie il posto a sedere e si atterra e si decolla in aeroporti lontani dai centri abitati.E in quest'ottica a fare da apripista è ancora una volta Ryanair: da ieri la compagnia irlandese permette di portare a bordo gratuitamente soltanto una borsa - senza rotelle - di 35 x 20 x 20 centimetri. Per essere più chiari, che può entrare nel vano davanti al sedile del passeggero. Chi compra il pacchetto Premium (dai 5 euro con l'imbarco prioritario), ha diritto a due bagagli a mano, con l'offerta Flexi Plus, Plus o Family Plus (dai 30 ai 60 euro) sarà consentito far salire in aereo un trolley (che andrà nella cappelliera) e una borsa da collocare sotto la poltrona. Chi non rispetta le regole si vedrà comminare una multa da 50 euro. Parallelamente la lowcost ha abbassato da 35 a 25 euro il costo per ogni valigie trasportata nella stiva, entro un massimo di venti chili. Per il resto gli irlandesi fanno pagare almeno 12 euro la scelta del posto a bordo, non meno di 9 per mangiare e c'è un fee dell'1,99 per cento per chi prenota con carta di credito.