Selfie, sorrisi e abbracci. L'occasione giusta per un ultimo abbraccio con il capitano. La grande festa di Lorenzo Insigne a Somma Vesuviana prima dell'addio al Napoli diventa social, con gli scatti degli invitati in rete e lo show andato in scena sul palco: Gigi D'alessio, Rocco Hunt e Clementino, ma anche le risate di Alessandro Siani con il capitano azzurro.