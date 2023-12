Natale Napoli, gli azzurri fanno festa prima del ritorno in campo

C'è chi è rimasto a Napoli e chi ha scelto di scappare via solo per qualche ora, ma sicuramente i calciatori del Napoli hanno festeggiato al meglio il proprio Natale. Gli azzurri hanno approfittato della giornata di relax concessa da Walter Mazzarri per passare qualche ora in famiglia, tra figli e compagne, con il calore delle feste e la voglia di ricaricare le batterie.