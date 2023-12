UnisaLive, la finale del contest dell'Università di Salerno

«Siate sempre orgogliosi da dove venite, di quello che siete, di quello che farete. Ascoltate e non ubbidite mai. Non perdete mai questo grandissimo dono che avete. Noi vi auguriamo il meglio. Attraverso le vostre emozioni, la vostra determinazione siamo riusciti a percorrere varie strade oggi, oltre il divertimento», esordisce il rettore Vincenzo Loia nel suo discorso motivazionale rivolto agli studenti, in una versione rettorale molto rock, con giubbotto di pelle e t-shirt di UnisaLive nella special Christmas edition rosso Natale.