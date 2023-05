Si è conclusa con successo al Modernissimo di via Cisterna dell’Olio, la I edizione del “Festival Studentesco Cinema del Sociale”, organizzato dall’associazione Premio Fausto Rossano, e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MiC e MIM. Il progetto ha avuto come testimonial l’attrice Agnese Nano, presente in sala, che ha raccontato l’iniziativa insieme all’organizzatore Marco Rossano, presidente dell’associazione Premio Fausto Rossano e al regista Luca Lanzano, responsabile dei laboratori cinematografici, che ha guidato la direzione dei 6 cortometraggi pensati e realizzati dagli studenti degli Istituti coinvolti, appartenenti ai quartieri più difficili del territorio campano e non solo: Istituto Volta - UNA VITA NORMALE, Istituto Angiulli - L’INVENZIONE DEI COLORI, Istituto Pirandello - AMATE(V)I, Istituto Casanova - QUAND’ERO PICCOLA, Istituto Borsi - IL PUGILE, Istituto Russolillo – 2032.

Dopo le prime tre proiezioni, sono state consegnate le targhe ai giovani protagonisti. A seguire, sono intervenuti i registi Jay Ruggiano, il regista Mario Leombruno, che nel corso dei workshop, ha guidato gli studenti nella realizzazione di podcast, anch’essi proiettati in sala. Non è mancato il contributo dell’influencer attrice Francesca Santaniello e del musicista e compositore Giuseppe Di Taranto del gruppo “La bestia Carenne”, autore delle musiche dei cortometraggi, in alcuni casi totalmente inedite. All’evento ha preso parte anche la delegazione spagnola del festival Foco.