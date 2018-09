Mercoledì 26 Settembre 2018, 19:45

Cercasi innovatori artigiani. Start up, PMI innovative, università, distretti tecnologici, organismi di ricerca, FabLAB, Acceleratori e Incubatori di Impresa campani sono tutti soggetti candidabili per partecipare gratuitamente alla prossima edizione della “Maker Faire Rome – European Edition 2018”, la manifestazione promossa e organizzata da INNOVA- Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma su licenza e con la collaborazione di Maker Media Inc.Un evento ricco di invenzioni e creatività che celebra la cultura del “fai da te” in ambito tecnologico alla base del “movimento makers”.La manifestazione MFR18, si terrà dal 12 al 14 ottobre 2018, presso la Fiera di Roma, è alla sesta edizione in Europa ed è il più importante spettacolo al mondo sull’innovazione.L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano di Implementazione e Piano di Comunicazione della RIS3 Campania attuati con il supporto di Sviluppo Campania.La Maker Faire è il luogo dove maker, appassionati di ogni età, background, imprese, artisti si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte.La manifestazione di interesse lanciata da Sviluppo Campania offre la possibilità, di avere uno spazio a titolo gratuito, all’interno dello stand Regione Campania, per l’intero periodo di durata della manifestazione.Inoltre ai partecipanti sarà garantita la possibilità di effettuare presentazioni e dimostrazioni delle proprie produzioni (prototipi, modelli, mockup, prodotti), utilizzando lo spazio istituzionale comune.Le aree e le tematiche di interesse indicate nell’avviso sono: nuove tecnologie di processo produttivo, nuove tecnologie di prodotto, sostenibilità ambientale, creatività tecnologica e artigianato 2.0Per poter aderire all’avviso occorre possedere precisi requisiti: essere un’impresa con almeno una sede operativa sul territorio regionale, operante nei settori dell’artigianato innovativo, del gaming e/o del cibo-agricoltura, aver introdotto elementi di creatività tecnologica nella propria produzione.