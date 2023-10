Hackathon Synlab: tre giorni dedicati allo sviluppo delle città del futuro

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla seconda edizione degli EIT Health i-Days (Innovation Days), l’Hackathon del gruppo Synlab Italia, leader dei servizi diagnostici ed esami di laboratorio, elaborato da EIT Health, l’ente europeo che si occupa di promuovere l’innovazione attraverso network di community in tutti i Paesi dell’Unione, e organizzato in collaborazione con Cariplo Factory, Federated Innovation @MIND e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’iniziativa vede il supporto di partner di rilievo nell’ambito dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, tra cui anche la nuova divisione digitale del Gruppo Synlab, Synlab Health For You, coinvolti per l’occasione in attività di mentorship, tutorship e giuria.

L’evento, che si svolgerà dal 7 al 9 novembre al Mind (Milano Innovation District), fa seguito al successo della prima edizione, che ha visto il coinvolgimento di circa cento studenti nello sviluppo di progetti in ambito Healthcare.

Anche quest’anno saranno i ragazzi provenienti da università di tutta Italia ad essere i veri protagonisti, sfidandosi attraverso la realizzazione di soluzioni innovative sul tema «Smart and Health City for a better quality of life», sviluppando idee che sfruttino la tecnologia per rendere i servizi sanitari più accessibili, efficienti ed efficaci all'interno della città del futuro, migliorando così la vita dei cittadini.

Synlab torna dunque a proporre questo format, volto ad avvicinare università e impresa e a creare opportunità di crescita personale e professionale per i giovani, come sottolinea il ceo di Synlab Italia, Andrea Buratti:

«Rinnovare l’appuntamento degli EIT Health i-Days significa per noi potenziare un percorso di valore già avviato, che offre al nostro Gruppo una stimolante opportunità nella scoperta di nuove idee e giovani talenti e, al contempo, offre agli studenti un’esperienza utile a dar forma ai propri progetti, in un percorso di crescita e di apprendimento, affiancati da tutor esperti».

L’Hackathon organizzato da Synlab in Italia, si replicherà in altre 23 città in Europa nel contesto degli i-Days (Innovation Days), un programma supportato dall’EIT Health (network dedicato alla sanità e salute dell’European Institute of Innovation & Technology),

La squadra vincitrice dell’evento prenderà parte alla competizione finale in una città europea che unisce e collega gli studenti vincitori di altre edizioni da tutta Europa e per tutti i partecipanti ci sarà la possibilità di essere selezionati per tirocini o tesi aziendali: in Italia Synlab aprirà appositamente opportunità nell’ambito dei progetti aziendali di digitalizzazione e marketing.

Nell’ambito degli i-Days, quest’anno Synlab ospiterà al MIND anche l’EIT Health InnoStars Partners Meet-Up, sottolineando ancora di più il ruolo chiave della collaborazione nel guidare l'innovazione nel settore sanitario.

Rappresentanti di spicco delle principali istituzioni, centri di ricerca, università e aziende, facenti parte della rete EIT Health InnoStars, discuteranno d’innovazione in ambito sanitario, confrontandosi su temi importanti e necessari a favorire collaborazioni di grande impatto.

All’interno della cornice dell’InnoStars Partners Meet-up promossa da Synlab, si svolgeranno anche le InnoStars Grand Finals.

Qui, 40 start-up, partecipanti agli InnoStars Awards, Attract to Invest e RIS Innovation Call, i principali programmi europei di accelerazione delle tecnologie sanitarie promossi da EIT Health InnoStars, presenteranno le loro soluzioni pionieristiche a una giuria internazionale, composta da professionisti del settore sanitario, rappresentanti dei principali partner industriali di EIT Health ed esperti di mercato.

Nell’edizione dei programmi di quest’anno l’Italia è rappresentata da tre startup: Meeva, NIB biotec e Biomedical Lab. Le start-up avranno la possibilità di vincere fino a 25.000 euro e di entrare in contatto con gli investitori che partecipano all'Investor Forum, parte integrante delle InnoStars Grand Finals.