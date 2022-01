Sassoli, quando il coraggio ​della mitezza è una lezione

Gentile direttore,

attraverso la sua rubrica, voglio esprimere tutto il cordoglio possibile per la scomparsa di David Sassoli, grande giornalista, politico e presidente del Parlamento europeo dal 2019. Perdiamo un grande uomo, fine, colto e raffinato, che ha raggiunto posizioni di prestigio, prima come giornalista fino ad arrivare alla carica di vice direttore del Tg1, e poi con il grande salto nella politica, come Parlamentare europeo, fino...

