«Cicchetti» ai minorenni, parliamo con i ragazzi

Gentile Direttore, sabato scorso sono stata in giro per il centro di Napoli con mia sorella. Entrambe abbiamo figli adolescenti che frequentano le strade di Napoli: una è al penultimo anno di liceo e l’altro è ormai prossimo alla Maturità. Ebbene, in alcuni bar del centro di Napoli, sia al centro storico che a Chiaia, abbiamo visto servire dai baristi “cicchetti” e bevande alcoliche a ragazzini sicuramente minorenni, senza chiedere carta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati