Libri digital o di carta, leggere è (anche) una cura

Caro direttore,

mi piange davvero il cuore nel dovermi dividere, dopo quasi sessant’anni, dalla mia mole di libri, circa 3000, considerando che lo spazio non è infinito. Libri di tutti i tipi che non interessano più a nessuno e nessuno vuole, anche in famiglia. Una catasta l’ho donata alla biblioteca della congregazione, ma vedo che anche qui, come nelle biblioteche comunali, i lettori sono sempre meno, mentre gli scrittori sono in aumento....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati