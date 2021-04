Il silenzio sulle tragedie e le ragioni dello Stato

Gentile Direttore,

capisco le ragioni di Stato. Ma dopo aver letto il vostro articolo sulle nuove ipotesi per l’incendio e naufragio della Moby Prince, in cui morirono 140 persone (tra cui il nipote di una mia amica di studi), non può che tornarmi alla mente il disastro di Ustica, o la strage di Bologna, o quella del Rapido 904. Troppi dubbi. Ripeto, capisco le ragioni di Stato: ma se ve ne sono, queste a distanza di anni andrebbero rivelate...

