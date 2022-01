Il crollo di Poggioreale ​un segnale per la giunta

Gentile direttore,

la locuzione latina “Requiescant in pace”(riposino in pace) non si addice ai morti del cimitero di Poggioreale, dove ai primi di gennaio è crollata un’ala di un edificio della struttura provocando la fuoriuscita di 200 cadaveri. Ad oggi, le famiglie chiedono interventi: le salme dei loro cari da quasi 20 giorni sono esposte in mezzo al materiale franato e alle intemperie e non viene concesso nemmeno il pietoso gesto della...

