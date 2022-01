La poesia di Primo Levi ​va imparata a memoria

Gentile Direttore,

le statistiche ci dicono che i negazionisti della Shoah sono aumentati: 20 anni fa erano il 5%, ora il 15%, soprattutto, perché i testimoni diretti dei lager nazisti di anno in anno si riducono. La tradizione orale è insostituibile, rimane lezione vivente per tutti. Assistiamo a vergognosi ed impuniti casi di antisemitismo. Io penso che per contrastare negazionismo, razzismo e intolleranza, oltre la Giornata della Memoria...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati