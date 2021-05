Il vino senza più alcol? Semplicemente «non è»

Gentile Direttore, sono molto irritato e offeso per la scriteriata e paradossale proposta che arriva da Bruxelles: autorizzare nell’ambito della produzione di vino, l’eliminazione totale o parziale dell’alcol. Mi dispiace per i nostri pregiati vini che vengono richiesti da tutto il mondo e vengono serviti nei ristoranti d’èlite. Non condivido assolutamente la nuova PAC (Politica agricola comune), che dà via libera a vini senza alcol e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati