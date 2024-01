Sonia Bruganelli esce allo scoperto: «Vi presento il mio nuovo, giovane fidanzato. Si chiama Beppe»

Sonia Bruganelli ama raccontarsi ai suoi follower attraverso i social e, in questi ultimi giorni, sta pubblicando moltissime storie e post in cui parla dei suoi nuovi progetti di lavoro. Dopo la separazione da Paolo Bonolis, con il quale ha vissuto una storia d'amore lunga più di vent'anni, l'imprenditrice non ha più parlato di relazioni ma, qualche ora fa, ha presentato il suo nuovo fidanzato Beppe. Anche se non è come sembra.

Sonia Bruganelli ha sempre dichiarato di essere un'amante degli animali e, nelle ore scorse, lo ha dimostrato anche ai suoi fan. Infatti, la scrittrice romana ha pubblicato prima, un video e, poi, una foto insieme al suo Beppe un bassotto dal pelo ruvido. Sonia ha scritto: «Beppe is in da house» che tradotto dallo slang inglese significa «Benvenuto a casa Beppe» e poi, ha aggiunto: «Il mio nuovo giovane fidanzato», con tanto di emoticon con la linguaccia. L'autrice televisiva ha anche spiegato: «È arrivato da poco e ha già dimostrato di avere un bel caratterino... non ne vuole sapere di tenersi il collare. Mi avevano detto di metterglielo subito così si sarebbe abituato ma, per il momento, non lo vedo convinto». Questa mattina, inoltre, Sonia ha postato una storia in cui il cucciolo gioca davanti allo specchio non rendendosi conto che sta abbaiando a se stesso.

Un'altra grande passione di Sonia Bruganelli è sicuramente la lettura e, infatti, l'imprenditrice ha anche una pagina Instagram in cui recensisce vari libri e romanzi.

Il format, a giudicare dai commenti positivi lasciati dai fan, piace molto anche perché funge da spunto importante per chi è alla ricerca di nuove letture.