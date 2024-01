Nino Frassica, la moglie lancia pietre ai vicini dopo la scomparsa del gatto Hiro: il video

Nino Frassica e la moglie Barbara Exignotis non riescono proprio a darsi pace da quando il loro amato gatto Hiro è scomparso. L'amico a quattro zampe dal lungo pelo bianco è sparito all'inizio di settembre scorso a Spoleto, mentre l'attore si trovava lì con la famiglia perché impegnato nelle riprese di Don Matteo. La vicenda si è complicata perché i vicini di casa hanno denunciato Barbara Exignotis per stalking e diffamazione. Nelle scorse ore, la trasmissione Fuori dal Coro su Rete 4, ha mostrato un video in cui la donna offende in modo violento i dirimpettai che accusa di avere fatto sparire il gatto.

Il gatto Hiro, appartenente a Nino Frassica, alla moglie Barbara Exignotis e alla figlia Silvia, era diventato un membro della famiglia. Così, capita sempre quando in casa arriva un cucciolo peloso e, proprio per questo, il dolore è grande se, di punto in bianco, sparisce come è successo al bianco persiano. Tuttavia, questa vicenda si è intricata e anche di molto perché la consorte dell'attore siciliano avrebbe accusato più volte i vicini di casa di avere rapito il gatto e, per questo, avrebbe addottato nei loro confronti un comportamento violento. Nell'ultima puntata di Fuori dal Coro è stato mostrato un video in cui si vede Barbara Exignotis offendere e mostrare il dito medio ai dirimpettai. «Vecchia di me*** e fo***ti in c***», si sente dire dalla donna che, poi, avrebbe anche lanciato una pietra (ora sotto sequestro) contro la finestra dei vicini.

Vicini da incubo



Nino Frassica nei guai per il gatto scomparso



Servizio di Natasha Farinelli @far_1985 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/Abeo7T9sQs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 24, 2024

Stanchi delle continue offese, i vicini di casa di Nino Frassica hanno denunciato Barbara Exignotis e Silvia per stalking e diffamazione.

Eppure, stando a quanto trapela dalle forze dell'ordine, i vicini non avrebbero in alcun modo ostacolato le indagini e le ricerche, anzi, avrebbero collaborato per far sì che Hiro ritrovasse la strada di casa.