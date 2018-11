Angela Merkel, atterraggio d'emergenza per l'aereo della Cancelliera diretto al G20

Atterraggio d'emergenza per il volo di Angela Merkel diretto a Buenos Aires, sede del vertice del G20. Il 'Konrad Adenauer', l'areo di stato usato dalla cancelliera tedesca, dopo essere decollato da Berlino è stato costretto a rientrare in Germania, mentre stava sorvolando l'Olanda. L'aereo ha effettuato un atterraggio a Colonia, dove la Merkel si imbarcherà a bordo di un altro aereo. Non è chiaro quale sia stata la natura del problema tecnico che ha costretto al rientro in Germania il volo della cancelliera.