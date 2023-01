Afragola: si introduce nella caserma dei carabinieri con la droga addosso, denunciato

Un 32enne abruzzese spinto dagli effetti della droga, questa notte, dopo aver scavalcato il cancello si è introdotto nella caserma dei carabinieri.

Immediatamente è stato bloccato dai militari che lo hanno perquisito trovandogli addosso 3 dosi di crack ed 1 flaconcino di metadone.

Sul posto è intervenuto anche personale del 118 che ha constatato le sue buoni condizioni di salute.

Il gesto è costato allo sprovveduto una segnalazione all’autorità amministrativa per il possesso di droga ed una denuncia per accesso abusivo in caserma.