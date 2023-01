Arzano, giovani con la droga fermati dai carabinieri

Numerose le pattuglie impiegate nel centro cittadino di Arzano e in tutte le zone maggiormente frequentate dai più giovani. Alta l’attenzione soprattutto in piazza Cimmino e nei pressi della Villa comunale ed è lì che sono stati effettuati molti posti di controllo: 70 le persone identificate, 43 i veicoli passati al setaccio. Molte le sanzioni al codice della strada, principalmente per guida senza assicurazione. Tre i giovanissimi segnalati alla prefettura per uso di droghe, tutti sorpresi con bustine di marijuana.