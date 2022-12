Lancio di petardi, a fuoco l'installazione natalizia a Torre del Greco

Petardi lanciati in piazza alla cieca: a fuoco la luminaria di Natale. Ancora un raid, il secondo in una settimana, ad opera di ignoti nella centrale piazza Santa Croce: un petardo lanciato contro un’installazione natalizia ha mandato a fuoco la stessa distruggendo la e creando panico tra i presenti.

Ad intervenire subito per spegnere le fiamme i negozianti nei paraggi, ma per l’installazione non c’è stato nulla da fare ed è andata totalmente distrutta. Infatti, è arrivata la ditta a rimuoverla: era una delle poche luminarie in città installate dall’amministrazione.

Rabbia del sindaco Giovanni Palomba. «Ringraziamo coloro che continuano ad offendere- ha scritto sui social- l’immagine di questa città. Abbiamo denunciato il fatto all’autorità giudiziaria». Solo la settimana scorsa era successa la stessa cosa: un petardo aveva colpito una luminaria, salvata però in tempo. La piazza è in ostaggio di bande di minorenni che continuano a compiere atti vandalici indisturbati».