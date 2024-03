Caivano, al Comune in servizio 13 neo assunti

Al Comune di Caivano già in servizio le 13 nuove unità di personale, dopo la rapida selezione effettuata dalla Commissione Interministeriale RIPAM, su richiesta della Commissione Straordinaria dell’ente di via Don Minzoni.

E così i componenti della terna commissariale (Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro), che amministra il Comune dallo scorso mese di ottobre dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche, hanno incontrato a i neo funzionari, insieme al coordinatore della task force Funzione Pubblica e Formez, Alfonso Migliore.

Il nuovo team, composto da 5 assistenti sociali, 6 educatori scolastici, un istruttore direttivo informatico ed un istruttore direttivo tecnico, è entrato subito nel vivo delle attività comunali, affiancando il personale già in servizio nei sopralluoghi ed interventi sulle buche stradali, nelle visite domiciliari alle persone fragili prese in carico dai servizi sociali e supportando, con il loro know how tecnologico e sociale specifico, anche le attività collegate alle istruttorie sulle regolarizzazioni degli alloggi di proprietà comunale del Parco Verde.

Da annotare che a breve arriveranno a rafforzare la macchina amministrativa comunale pure un assistente sociale, un istruttore direttivo tecnico, un istruttore direttivo ambientale e 15 agenti della Municipale.

La Commissione Straordinaria, nel dare il benvenuto ai nuovi collaboratori con un brindisi beneaugurale, ha sottolineato l’importanza di «agire per il bene comune e di applicare, nell’esercizio delle loro funzioni, quanto previsto dalla legge al fine di garantire ed assicurare ai cittadini di Caivano tutti i servizi pubblici essenziali, con trasparenza ed imparzialità».