Caivano: uomo accende fuochi pericolosi per strada, la denuncia della polizia

Stava esplodendo dei fuochi d'artificio in strada, a Caivano: per questo un 48enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato dalla polizia per «accensioni ed esplosioni pericolose».

I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando personale della Squadra mobile, transitando in viale Rosa nel Parco Verde di Caivano, ha notato l'esplosione di fuochi pirotecnici ed è intervenuto, identificando l'autore.

L'uomo aveva posto alcune batteria di fuochi al centro della strada, nei pressi delle abitazioni, e stava per accendere le micce.