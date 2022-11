Caivano, nella zona Asi di Pascarola scattano nuovi sistemi di accesso per una maggiore sicurezza

Nella zona Asi di Caivano fari puntati sulla sicurezza di lavoratori ed imprenditori. Saranno attivati dalla mattinata di mercoledì 9 novembre 2022 i nuovi sistemi di accesso e di uscita dalla cittadella industriale di Pascarola.

I nuovi dispositivi, a tutela dei seimila lavoratori (compreso l'indotto), saranno azionati in maniera graduale per evitare eventuali disagi per la vasta utenza.

Pertanto da mercoledì saranno messi in funzione soltanto i varchi di ingresso ubicati nelle adiacenze dello stabilimento de “Il Mattino".

Gli altri varchi, situati sulla ex Statale 87 e della frazione di Pascarola, rimarranno invece ancora aperti per ridurre al minimo le difficoltà nella circolazione di autoveicoli e autotrasportatori.

Comunque, nella fase iniziale del sistema dei nuovi accessi, saranno presenti sul posto, per l’intera giornata, due operatori della ditta "Il Notturno", che svolgeranno il servizio di assistenza, mentre ci sarà anche un tecnico per la risoluzione di eventuali problematiche.

Nei varchi attivati sarà possibile accedere esclusivamente con le card e con pass già in possesso dell'utenza o con la lettura della targa.

Inoltre dalla mezzanotte alle quattro tutti i cancelli rimarranno chiusi e si potrà accedere soltanto nei varchi contrassegnati dalla dicitura “pista notturna - pista emergenza” con scheda o lettura targa.