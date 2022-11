Caivano, off limits nella zona Asi i varchi di accesso adiacenti allo stabilimento del Mattino

Saranno off limits, oggi e domani 4 novembre 2022, le rampe della zona Asi di Caivano, che consentono a lavoratori e visitatori l’accesso e l’uscita dalla cittadella industriale di Pascarola dall’area adiacente allo stabilimento del Mattino (rampe ex SS 87).

Lo stop forzato al trafficato ingresso del polo industriale caivanese è dovuto a lavori di pavimentazione stradale disposti per la riqualificazione della zona e per garantire una maggiore sicurezza alla vasta utenza.

La zona Asi di Caivano, che raggruppa circa 190 realtà produttive, si espande su un’area di ben 2 milioni e 250 mila metri quadrati e quotidianamente sono impegnati sul territorio quasi seimila lavoratori, compreso l’indotto.

Da annotare che, per prevenire i disagi nella circolazione, visto che rimarranno aperti a lavoratori e visitatori soltanto i i varchi dalla ex statale Sannitica 87 e dall'interno della frazione di Pascarola, è stata procrastinata di una settimana la concomitante entrata in funzione dei nuovi sistemi di accesso all' area di sviluppo industriale.