La consegna dei nuovi loculi slitta ancora. È l'ennesimo intoppo, l'ultimo stop di una storia travagliata che ormai si trascina da oltre dodici anni. Il collaudo strutturale, eseguito dai consulenti del Comune, non ha dato l'esito sperato. Servono integrazioni, un ulteriore potenziamento del fabbricato - al 95 per cento già ultimato - che accoglie i circa quattromila loculi previsti nel piano di ampliamento cimiteriale.

APPROFONDIMENTI Pompei, controlli della polizia

identificati 28 pregiudicati Coltelli e bastone nell'auto: 90enne fermato aggredisce i poliziotti Infarto in strada a Quarto, 55enne salvato da vigile del fuoco libero dal servizio

L'azienda che li ha realizzati, la Mastromimico di San Cipriano d'Aversa, non ha ancora adempiuto alle richieste del Comune. I tempi per la consegna delle nicchie - per le quali i richiedenti hanno già versato gran parte delle rate richieste dal municipio - si allungheranno inevitabilmente. Del resto, la data della consegna è slittata sistematicamente. Anni fa per le vicissitudini giudiziarie che gravarono sull'azienda casertana, fondata dai fratelli Pasquale e Giuseppe Mastromimico considerati attigui al clan dei casalesi, e confiscata dallo Stato. Poi per le modifiche apportate al progetto originario, partito come un project financing e divenuto poi tutt'altra cosa.

Le problematiche aziendali hanno spinto il Comune di Marano a rivedere sia il numero dei loculi che le modalità di gestione e pagamento. Non è la ditta ad anticipare le spese, così come previsto dai progetti di finanza per opere pubbliche, bensì i cittadini a versare nelle casse dell'impresa le somme che consentono di proseguire nei lavori. A farne le spese le centinaia di famiglie che hanno prenotato i loculi e che attendono di esumare i resti mortali dei loro cari, interrati anni fa nella parte centrale del camposanto, per portarli nelle nicchie del nuovo fabbricato.

Le proteste si susseguono. Molti cittadini avevano avuto rassicurazioni che tra la primavera e l'autunno dello scorso anno tutto sarebbe stato sistemato. Così non è stato. «Un progetto iniziato male e finito peggio, uno dei tanti simboli del patto politico-mafioso maranese - tuonano le associazioni del territorio che seguono il caso cimitero -. Il Comune ogni anno indica possibili date. La tempistica indicata, ad ogni modo, viene sistematicamente bypassata. Non ci sono certezze, non esistono comunicazioni ufficiali. Intanto chi doveva versare le rate lo ha fatto già da tantissimo tempo».