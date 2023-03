Fiamme in una ristopescheria, vigili del fuoco in azione

Principio di incendio in una ristopescheria di Quarto, in via Pietra Bianca.

Il fumo, ben visibile all'esterno, ha indotto i residenti della zona ad allertare i vigili del fuoco, giunti poco dopo sul posto assieme ai carabinieri della locale tenenza.

L'attività commerciale, tra le più note, era chiusa in quel momento. Aveva chiuso i battenti da pochi minuti, secondo il racconto dei testimoni.

I vigili sono entrati immediatamente in azione e sono riusciti a domare le fiamme. La dinamica non è ancora chiara: potrebbe essersi trattato di un corto circuito, ma si attendono conferme ufficiali.