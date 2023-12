Giugliano, arrestato 35enne di Scampia trovato in auto con 13 dosi di hashish,

A Giugliano i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 35enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine.

I militari, impegnati nel turno di stanotte, 16 dicembre, notano una Renault Twingo a via Arco Sant'Antonio. L'auto è ferma e i carabinieri decidono di controllare. A bordo c'è il 35enne, parte la perquisizione.

Rinvenute, nascoste all'interno di due pacchetti di sigarette, 13 dosi di hashish per un peso complessivo di 47 grammi. Nel marsupio dell'uomo, invece, i carabinieri trovano 3 bustine in cellophane, un taglierino con residui di sostanza stupefacente e un bussolotto bianco in plastica.

Sequestrata anche la somma di 340 euro ritenuta provento del reato. L'arrestato è in attesa di giudizio.