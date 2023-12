Il Porto Turistico isolano resta tutto made in Capri

Il Consiglio Comunale di Capri ieri ha votato all’unanimità il rilascio della concessione in house per 10 anni del servizio di gestione del Porto turistico alla società PTC - Porto turistico di Capri spa, presieduta da Giancarlo Cangiano.

Un porto tutto made in Capri costruito con i soldi del Comune a cavallo degli anni 60’/70’. Lavori che sono stati ampliati man mano e che hanno fatto diventare il Porto Turistico di Capri un vero volano dell’economia locale, ospitando grossi yacht e tanti diportisti italiani e stranieri che hanno scelto l’isola come loro meta di vacanza facendo crescere sempre di più la notorietà e diventando la straordinaria hall acquatica dell’isola.

Lo scalo portuale che ha visto nel corso degli anni sfilare regate griffate e antiche imbarcazioni a vela, sino agli ultimi riconoscimenti come quello consegnato a Trieste presso la Camera di Commercio Venezia Giulia con la vittoria del Blue Marina Awards 2023 e l’inserimento del Porto Turistico di Capri tra i 10 migliori marina italiani. Con il voto all’unanimità che ha visto votare ieri i consiglieri di maggioranza e minoranza della Giunta al completo presieduta da Marino Lembo il rilascio della concessione, si può dire che il Porto di Capri resterà al Comune ed alla gestione e direzione del CDA Presieduto da Giancarlo Cangiano.

Al termine della votazione parole di soddisfazione sono state espresse dal Sindaco Marino Lembo che ha dichiarato: “In sostanza il porto di Capri resta ai capresi". "Abbiamo fatto in modo con l'affidamento in house che il porto sia al cento per cento comunale. Abbiamo deliberato, visti i piani di investimento, vista la proprietà esclusiva del porto da parte del comune di Capri, di affidare la gestione alla società comunale".

Parole ribadite da Paola Mazzina Assessore delegata allo “Sviluppo del Porto turistico” che nel suo intervento in Consiglio ha dichiarato: "Il Porto turistico di Capri è l'unico costruito interamente con i soldi della comunità - ha osservato l'assessore delegata e relatrice della proposta. È il frutto di scelte strategiche e lungimiranti che ispirarono i nostri amministratori a partire dagli anni '60, è il nostro fiore all'occhiello, il nostro biglietto da visita dell'accoglienza e dell'ospitalità. La delibera di affidamento in house del servizio di gestione del Porto turistico approvata ieri all'unanimità dal Consiglio comunale della Città di Capri conferma con determinazione e convinzione la volontà di assicurare che la gestione continui ad essere affidata ai capresi e per i capresi evitando ogni forma di speculazione esterna agli interessi locali". Dopo il Consiglio Comunale parole determinanti sono arrivate dal Presidente del PTC Giancarlo Cangiano che ha dichiarato: “L'affidamento in house del porto turistico alla nostra società è una notizia importante e che ci dà grande soddisfazione. Abbiamo portato a termine un iter complesso e innovativo in soli otto mesi, una scelta motivata dalla grande importanza che l'infrastruttura ricopre per il territorio e in termini di coesione sociale ed economica per l'Isola di Capri”.

“Infine, voglio ringraziare il sindaco di Capri Marino Lembo, l'assessore con delega allo sviluppo del Porto Turistico Paola Mazzina e l’amministrazione comunale per il lungo e produttivo lavoro portato avanti in sinergia in questi mesi. Inoltre, ringrazio per il lavoro svolto lo staff amministrativo del Porto e gli uffici legali che hanno predisposto il piano pluriennale della nostra società che ci ha fatto raggiungere il traguardo in tempi record”.