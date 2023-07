Ritrovato a Capri il 44enne ​scomparso da Napoli

L’appello lanciato attraverso la trasmissione “Chi l’ha visto” ha funzionato. Il 44enne napoletano che aveva fatto perdere le tracce allontanandosi dal suo domicilio e mettendo in angoscia la famiglia, poiché era sottoposto ad una terapia medica che non poteva essere interrotta, che per trovarlo si è rivolta alla nota trasmissione televisiva, è stato trovato a Capri mentre passeggiava per la strada veicolare che portava in Piazzetta.

L’uomo non poteva passare inosservato con il suo 1,80 di altezza e corporatura robusta, è stato notato da un agente della Polizia Municipale mentre attraversava Via Roma e si è fermato su una panchina all’ombra del campanile dove si trova la stazione della Funicolare. Le ricerche del 44enne erano iniziate già il giorno successivo alla trasmissione e partecipavano sia gli agenti della Polizia Municipale coordinati dal Comandante Daniele De Marini sia gli agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Commissariato di Capri.

Nessuno immaginava che l’uomo potesse essere sull’isola e trovato in così breve tempo grazie all’abilità del giovane vigile che l’ha fermato chiedendogli i documenti che l’uomo non aveva con sé, ma ha fornito le generalità unitamente al domicilio.

Dati che il vigile ha confrontato con quelli al terminale e l’uomo che si era fermato in Piazzetta era proprio il 44enne napoletano scomparso. La notizia è stata immediatamente comunicata ai familiari che hanno espresso il loro ringraziamento alle forze dell’ordine di Capri Polizia e Vigili urbani e dopo alcune ore sono sbarcati a Capri per riprendere il loro congiunto che fortunatamente presentava solo qualche segno di confusione, ma era in buone condizioni di salute.