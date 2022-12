Ladro nel centro di fisioterapia, sorpreso con gli attrezzi per la ginnastica

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per furto aggravato un 52enne di San Giorgio a Cremano, sorpreso in un centro fisioterapico mentre rubava alcuni attrezzi ginnici. Avrebbe sfondato la porta e attirato l’attenzione della vigilanza privata che lo ha bloccato e ha allertato i carabinieri. Finito in manette, il ladro è ora in attesa di giudizio.