Marigliano, bambina in crisi respiratoria a scuola: salvata dai carabinieri

Una manovra toracica praticata da alcuni carabinieri ha salvato una bimba di 4 anni che aveva avuto una grave crisi respiratoria con un battito del cuore fortemente rallentato fino quasi praticamente a fermarsi. La piccola si era accasciata sulla panchina di una scuola di Marigliano, in provincia di Napoli, immobile e priva di sensi.

Le educatrici hanno temuto il peggio. Qualcuno ha chiamato il 112, altri il 118 tra paura e caos. Ad arrivare per primi nella scuola dell'infanzia di via Pontecitra sono stati i carabinieri di Castello di Cisterna. I militari hanno praticato immediatamente una manovra toracica. Un sussulto e poi il volto della bimba ha ripreso colore fino a cominciare a riprendersi. Nel frattempo è arrivata l'ambulanza e l'ha portata in ospedale.

La piccola ora sta bene ma rimarrà ancora ricoverata per qualche giorno