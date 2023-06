Megayacht Viva di 94 metri approda a Castellammare

Basso impatto ambientale, propulsione ibrida, impianto di trattamento dei rifiuti a bordo e sistemi di recupero del calore. A bordo dei suoi 94 metri, VIVA garantisce ai suoi ospiti viaggi fatti di lusso e confort.

Da questa mattina una delle imbarcazioni più grandi al mondo è approdata a Castellammare, ormeggiata allo Stabia Main Port. Presto saliranno a bordo l'imprenditore americano proprietario del megayacht, Frank Fertitta Ceo di Station Casinos con un patrimonio stimato di 2 miliardi di dollari.

Il megaycaht di 94 metri costruito dal cantiere Feadship nel 2021 ha scelto la città di Castellammare di Stabia come prima sosta turistica in Italia tra itinerari tra le bellezze stabiesi e la fascia di costa del Golfo di Napoli.

Esprime grande soddisfazione Francesco Luise amministratore della Luise Group e socio dello Stabia Main Port che sottolinea: “La stagione turistica è iniziata veramente bene, nonostante l’assenza del mercato russo, ci sono molti negayachts tra le locations turistiche più belle del Golfo e le prenotazioni ad oggi confermano che sarà un’estate veramente intensa”.

Del resto la stagione turistica dei megayacht a Castellammare di Stabia, grazie ai piani marketing e alla promozione del territorio che da 7 anni il brand Stabia Main Port sta portando avanti a livello internazionale, è iniziata già ad aprile e sta continuando senza sosta con un'unità in porto di prestigio dai 60 metri privati Le Pharaon e Lady Beatrice a superyacht commerciali impegnati tra vari charter come Talisman Maiton.

"Il brand Castellammare di Stabia si sta consolidando nel settore dello yachting di lusso - illustra Luisa Del Sorbo, dirigente di Stabia Main Port - conquistando gli armatori di tutto il mondo, che arrivano in città non come zona di passaggio, bensì per viverla pienamente, passeggiando dal centro storico al lungomare, facendo shopping in città, rifornendo le Navi di ogni bene, e visitando luoghi che tanto amiamo come il centro storico stabiese, gli Scavi di Stabiae, la Reggia Borbonica e il Monte Faito".