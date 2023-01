Nola, rifiuti tessili e speciali non smaltiti correttamente. Scattano sequestro e denuncia

Rifiuti speciali e scarti di lavorazioni tessili non smaltiti correttamente. Accade a Nola dove i carabinieri di Marigliano hanno eseguito una verifica in un'azienda che si occupa di deposito e lavorazione di capi di abbigliamento. Secondo gli accertamenti dei carabinieri i rifiuti speciali prodotti non sarebbero stati smaltiti in base alla normativa vigente. Inoltre all'esterno dell'azienda è stato rinvenuto un cassone con all'interno rifiuti speciali consistenti in scarti di lavorazioni tessili. Il cassone con i rifiuti è stato posto sotto sequestro penale ed è scattata una denuncia per smaltimento illecito di rifiuti e abbandono di rifiuti.