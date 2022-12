L'Eav investe 61 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza della città: il progetto prevede l'eliminazione di 4 passaggi a livello, uno dei quali senza barriere. Ieri il primo getto che ha dato il via all'imponente progetto che, in tre anni, realizzerà opere indispensabili per una città turistica come Pompei che richiama ogni anno cifre da capogiro: dalla fine della pandemia registrata una presenza giornaliera media di 20mila visitatori, con punte di 50mila nel fine settimana. Al termine delle operazioni di accantieramento e di bonifica delle aree, sono partiti ieri i lavori di realizzazione della prima opera del progetto di compatibilizzazione urbana di Pompei targata Eav. Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio e il presidente del consiglio comunale Giuseppe La Marca hanno tenuto a battesimo il primo getto dell'opera da circa 62 milioni di euro.

I lavori sono iniziati con l'apertura del mega-parcheggio da 300 posti auto a via Fucci e proseguiranno con le opere compensative promesse dal presidente Eav Umberto de Gregorio: la messa in sicurezza strutturale e il restyling della casa di riposo Borrelli, la costruzione della nuova cappella annessa all'ospizio, un'area verde attrezzata e bambini e un parcheggio, sempre negli spazi adiacenti alla casa di riposo, il sistema fognario in via Nolana, il nuovo sistema di illuminazione pubblica, la realizzazione di nuovi marciapiedi e, cosa fondamentale, la soppressione di tutti i passaggi a livello della linea Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana. L'Ente Autonomo Volturno si farà carico, inoltre, della sistemazione idraulica dell'intera area, in collaborazione con la Gori, e creerà la nuova area pedonale per il centro di Pompei, tanto da rendere la città degli Scavi e del Santuario l'isola pedonale più grande d'Italia.

L'intervento urbanistico più imponente interesserà via Nolana, la strada alle spalle del santuario che conduce verso la periferia nord della città. Via Nolana, che si allaga a ogni temporale perché carente della rete fognaria, sarà oggetto di una riqualificazione totale e sarà collegata al nuovo asse viario che condurrà direttamente a via Tre Ponti attraverso le strade di collegamento trasversali, anche queste opportunamente riqualificate (via Fucci, via Crapolla I, via Arpaia). L'intera strada sarà dotata di parcheggi a servizio degli esercizi commerciali, un nuovo arredo urbano, aree verdi, nonché di un nuovo sistema di illuminazione. Prima della ripavimentazione, la strada sarà servita da tutti i sottoservizi: cavi di energia elettrica e di telecomunicazione, fibra ottica, sistemi di rete idrica e fognaria.

Oggi pomeriggio, invece, il governatore della Campania Vincenzo De Luca sarà a Pompei per illustrare alla città l'altra imponente opera da 200 milioni di euro. A partire dalle 18, al teatro Di Costanzo e Mattiello, il convegno dal titolo Costa Vesuviana: l'impegno della Regione Campania che vedrà la partecipazione, oltre che del presidente della Regione, di Mario Casillo, delegato al Grande Progetto Pompei e capogruppo Pd in consiglio regionale e del sindaco Lo Sapio.