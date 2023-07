Portici, fiamme all'esterno di un centro scommesse

Una nuvola di fumo nero avvolge il centralissimo Piazzale Brunelleschi a Portici, dove è divampato un incendio intorno alle 16.00.

Le fiamme, stando a quanto rilevato finora da carabinieri e vigili del fuoco, si sarebbero sviluppate a causa di un condizionatore montato all’esterno di un negozio di scommesse, il quale avrebbe provocato il rogo forse per un errato montaggio.

Diverse le segnalazioni da parte dei residenti del “salotto porticese", preoccupati inizialmente per il forte odore acre di bruciato e poi per la vista delle fiamme stesse all'esterno del locale. Arrivati sul posto in pochi minuti, i vigili del fuoco hanno già domato l’incendio, procedendo poi ai rilievi del caso che sono ancora in corso.