Pozzuoli, furto in via Napoli sventato dagli agenti della polizia municipale

Gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli hanno sventato il furto di una Lancia Y, prima inseguendo l'auto guidata dal ladro e poi bloccandola in un tratto del lungomare, dopo una stringente carambola. Il tutto è avvenuto venerdì sera quando alcuni cittadini hanno notato movimenti sospetti vicino all'automobile in sosta su via Napoli e hanno allertato i caschi bianchi in servizio nella zona che sono prontamente intervenuti.

Alla vista della pattuglia il malvivente si dava alla fuga alla guida del veicolo, ma gli agenti della municipale, con l'ausilio della centrale e di un'altra pattuglia proveniente da via Matteotti, hanno bloccato il veicolo rubato dopo un inseguimento.

L'uomo, vistosi in trappola tra le due pattuglie ha abbandonato il veicolo, fuggendo a piedi nei vicoli nella zona del corso Umberto. È stata rintracciata immediatamente la proprietaria alla quale è stato restituito il veicolo, mentre sono in corso ulteriori indagini, soprattutto attraverso le immagini di videosorveglianza, per identificare il ladro.