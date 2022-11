Pozzuoli, sequestrata arma modificata per uccidere

A Pozzuoli, nel quartiere di Monterusciello, i carabinieri hanno setacciato le strade della zona: rinvenuta e sequestrata una pistola a salve calibro 8 senza matricola e modificata. L'arma, custodita in una scatola, era nascosta in un'intercapedine dell'androne di un palazzo di via Reginelle e avrebbe potuto uccidere grazie alla saldatura di una canna calibro 7,65. Nella scatola anche sei proiettili nel caricatore e altri 19 colpi in una busta. La pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.