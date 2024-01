Produzione e vendita di fitofarmaci senza autorizzazione: azienda sequestrata a Striano

I fitofarmaci, tra cui diverse bottiglie di Geotox e Matchtop, che sono potenti insetticidi, e svariate confezioni di Duokar ed Elicio, sono stati rinvenuti dal Gruppo carabinieri forestale all’interno di una società di produzione con sede legale a Striano, tutti con autorizzazione ministeriale sospesa o revocata da più di un anno.

I prodotti agricoli e fitosanitari, 80 kg circa destinati all’uso professionale, erano infatti privi delle necessarie autorizzazioni.

Al momento del controllo inoltre, il personale dell’Asl Napoli 3 sud, competente per territorio, che ha coadiuvato i militari nel controllo, ha accertato anche l’assenza dell’attestato per la società di registrazione e riconoscimento rilasciato dalla Regione Campania, cioè l’assenza di titoli autorizzativi per la produzione.

Il reato ipotizzato è quella della gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi per cui è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria di un 34enne del posto titolare dell’attività.

Tutta l’area adibita a deposito dei fitofarmaci, di circa 100 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro. L’attività congiunta dei militari e del personale Asl s’inquadra nella più ampia campagna di attività di prevenzione del bacino del Fiume Sarno.