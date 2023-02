Scuole chiuse oggi nel Napoletano: «Pericolo maremoto dopo il terremoto in Turchia»

Dopo il violento terremoto nel sud della Turchia, il dipartimento della Protezione civile italiana, sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (Cat) dell'Ingv, ha diramato un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane. «Si raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l'area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali», avverte in una nota il dipartimento.

A scopo cautelativo, dalle 6.30 è stata fermata la circolazione ferroviaria iniziando dalle regioni meridionali di Sicilia, Calabria e Puglia, con possibile successiva estensione all'alta Italia. In conseguenza allo stop cautelativo potrebbero registrarsi possibili cancellazioni e ritardi in estensione anche in altre regioni.

E sempre a scopo cautelativo i sindaci della Campania hanno chiuso ad horas le scuole: «A seguito di un'allerta meteo rosso per possibile maremoto, comunicato a mezzo telefono dalla prefettura di Napoli alle ore 6,15 del 6 febbraio 2023, a Portici sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno lunedì 6 febbraio 2023», il messaggio su Facebook del sindaco di Portici Enzo Cuomo.