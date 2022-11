Strada allagata dalla pioggia, costretta a servirsi di una scala per attraversare

Piove a dirotto e la strada si allaga a Torre del Greco. A tal punto da non consentire ai pedoni nemmeno di raggiungere il marciapiede dalla carreggiata. E così un’imprenditrice è costretta a ricorrere ad una scala per poter entrare nella sua attività.

È accaduto questa mattina nella parte finale di via Nazionale, e il video delle peripezie alle quali è stata costretta Nunzia Andretti, titolare del centro estetico Petra, è finito sui social, ha immediatamente riscosso unanimi commenti negativi sullo stato in cui si trasformano le strade di Torre del Greco ogni qualvolta la città è interessata da piogge più consistenti.

«Sono stata quasi mezz’ora - dice la diretta interessata - per cercare di attraversare, senza riuscirci. Alla fine le mie collaboratrici hanno pensato di gettare una scala come fosse un ponte elevatoio e, praticamente come un’equilibrista con tanto di ombrello, sono riuscita ad arrivare dall’altra parte».

Il video postato sui social, e diventato virale, mostra anche le condizioni dell’arteria al transito delle auto. Durante le riprese amatoriali, c’è chi grida a Nunzia Andretti se ha bisogno di una barca: «Forse sarebbe stato meglio – dice lei ritrovando per un attimo il sorriso – Restando seri invece, sono sette anni che chiedo al Comune di risolvere questa vicenda, ma gli interventi dell’ente finora sono stati praticamente nulli».