Torre Annunziata: operazione alto impatto, ​sequestrate slot fuorilegge

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Unità Cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata ed in particolare nelle vie Castello, Caracciolo, De Simone, Pastore, Plinio, Cuparella, Vittorio Veneto, nei corsi Vittorio Emanuele III e Umberto I ed in piazza Imbriani.

Nel corso dell’attività sono state identificate 94 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, controllati 59 veicoli, di cui uno sequestrato amministrativamente, e 3 esercizi commerciali. Inoltre, in una sala giochi di via Vittorio Veneto gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato tre apparecchi da gioco privi delle relative autorizzazioni e non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; pertanto, il titolare del locale è stato denunciato per esercizio di giochi d’azzardo aggravato, mentre le slot, con il relativo incasso pari a 210 euro, sono state sequestrate.

Gli agenti hanno, altresì, contestato due violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e mancanza di documenti elevando sanzioni per un totale di 1774 euro, ritirato una carta di circolazione e sanzionato amministrativamente una persona poiché trovata in possesso di circa 0,70 grammi di crack.