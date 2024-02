Fuga di gas a Torre del Greco: due morti insieme al cagnolino e un ferito grave

TORRE DEL GRECO. Fuga di gas questa notte nell’area periferica: morti due anziani e una 82enne gravemente ferita. Una fuga di gas, proveniente da serbatoi esterni di gpl, ha saturato gli ambienti e innescato uno scoppio in un edificio in via Volpicelli uccidendo sul colpo una coppia di anziani di 77 e 75 anni con il loro cagnolino e ferito gravemente una 82enne.

La coppia dormiva nella casa accanto a quella in cui c’è stato lo scoppio, quella dell’anziana 82enne sorella della 75enne, ora ricoverata in codice rosso al Cardarelli. Sul posto i Vigili del Fuoco, la polizia di Stato con la Scientifica, l’ufficio Tecnico Comunale e la polizia Municipale.

Si tratta di una palazzina con due appartamenti a piano terra, sgomberati dagli agenti della polizia Municipale, agli ordini del comandante Salvatore Visone, per motivi precauzionali. La palazzina è occupata da un nucleo di 4 e 2 persone, rispettivamente, e due appartamenti al primo piano, teatro dello scoppio.