Alex, ultimi giorni per salvargli la vita: sabato tutti in piazza del Plebiscito

Venerdì 9 Novembre 2018, 12:47

L'attenzione su Alessandro Maria non deve calare. Anzi, con i giorni che passano, si affievolisce sempre più la possibilità di salvare il piccolo di un anno e mezzo ricoverato al Great Ormond Street Hospital di Londra e affetto da linfoistiocitosi emofagocitica. Bisogna quindi fare di più. Sabato 10 novembre dalle 9 alle 19 l'appuntamento è in piazza del Plebiscito per la raccolta dei tamponi salivari da tipizzare, per poter individuare il donatore compatibile e poter eseguire così il trapianto di midollo osseo che potrà salvare la vita ad Alex.Per poter donare bisogna avere tra i 18 e i 35 anni, e portare con sé documento di riconoscimento e tessera sanitaria.