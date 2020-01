Pasticcio concorsone Regione Campania, Cesaro: «Una pagina facebook per i ricorsi»

Una pagina Facebook dedicata ai circa 300mila candidati del concorsone campano per raccogliere le adesioni al ricorso per chiedere l'annullamento delle prove del concorso Ripam Campania indetto per l'assunzione a tempo indeterminato in Regione Campania e in altri 196 enti locali campani, di circa 10mila unità di personale di categoria C e D. A lanciarla, fa sapere una nota, «all'indomani dell'ennesima rettifica delle graduatorie della prima prova preselettiva per la categoria D», come sottolinea una nota, «è il capogruppo regionale di Forza Italia, Armando Cesaro, insieme con l'avvocato Angelo Pisani».



LEGGI ANCHE

«Proseguiamo, come preannunciato nei giorni scorsi - spiega Cesaro - una sacrosanta battaglia per la tutela del diritto di tantissimi giovani e meno giovani a partecipare ad un concorso ben organizzato e trasparente». «A breve, entro un paio di giorni - fa sapere Cesaro - sarà possibile aderire al ricorso anche dalla mia pagina Facebook». «Più tempo passa, più l'annullamento del concorso diventa un imperativo visto che oramai non c'è più alcuna garanzia che tutti i gravissimi errori commessi fino ad oggi, peraltro nella più assolta mancanza di trasparenza o sanzioni, non si ripetano con le prossime prove» conclude Cesaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA