Emergenza rifiuti a Napoli, torna l'assedio della monnezza nel salotto della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, cumuli di rifiuti davanti all'ingresso della scuola Pertini del rione Don Guanella, bidoni stracolmi in via Fausto Coppi nella periferia Est, immondizia dovunque ai Tribunali: la città continua a essere sporca e, giorno dopo giorno, appare sempre più difficile da vincere la sfida di Asìa, la società incaricata della raccolta.I numeri parlano chiaro. Questo mese abbiamo avuto una produzione di rifiuti del 17 per cento in più rispetto a novembre (150 tonnellate in più) e del 3,1 per cento in più (50 tonnellate) rispetto al dicembre 2018. Secondo i vertici aziendali si stanno raccogliendo i rifiuti prodotti da 41.000 utenti in più. Più o meno come se tutta la città di Avellino si fosse riversata a Napoli. Non solo: anche la diminuzione della raccolta differenziata della frazione umida passata dalle 14728 tonnellate del 2018 alle 7821 del 2019, ha contribuito a peggiorare la situazione.Ora si cercano i rimedi per evitare il disastro. «Abbiamo ottenuto di aumentare i conferimenti - spiega la presidente di Asìa,- e ogni domenica lo stir di Caivano sta restando aperto per noi. Ciononostante al momento (nella mattinata di ieri, ndr) abbiamo ancora quaranta camion pieni che non sono riusciti a sversare negli impianti di tritovagliatura». Ovviamente se non scaricano i rifiuti i mezzi non possono raccoglierne altra e la situazione diventa sempre più difficile.Per risolverla è ormai evidente che bisogna affrontare i cambiamenti di una città che per fortuna è diventata ad alta densità turistica. In questi giorni B&B, case vacanza, affittacamere non hanno più un buco da offrire e in ogni strada, in ogni vicolo stanno aprendo nuovi ristoranti: le macellerie si trasformano in bracerie, le salumerie offrono taglieri e calici di vino, le pescherie si attrezzano per gli spaghetti a vongole. E tutti sporcano. Un delirio che difficilmente trova controllo. «In pochi mesi abbiamo multato tre volte un ristorante al Corso Vittorio Emanuele - spiega la De Marco - ma non siamo riusciti a convincere i proprietari a conferire i rifiuti in maniera corretta». E infatti alla maggior produzione si accompagna ad una minor disciplina nel separare i rifiuti per differenziarli.Come se non bastasse nelle strade del centro non si può operare coi mezzi meccanici durante il giorno, ma solo la notte. E dove si riesce a intervenire capita anche che nel giro di due ore sia richiesta una nuova raccolta specialmente per rimuovere buste e bustoni depositati accanto alle campane.Ed allora che fare?Il consiglio di amministrazione di Asìa sta tentando tutte le strade per ribaltare la situazione e nei giorni scorsi ha deliberato ieri di adottare una nuova organizzazione dei servizi e della tecnostruttura aziendale. In poche parole si cercherà di modificare il sistema di raccolta e si sta studiando una nuova logistica dei prelievi nella speranza che arrivino presto i vagli per la pulizia dei rifiuti da spedire fuori regione in maniera da evitare che ci siano restituiti. Ma appare ormai evidente che senza controlli serrati anche sulle attività commerciali e senza una radicale riorganizzazione del sistema dei servizi saremo condannati all'emergenza perenne.