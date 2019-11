Flashmob alla Pignasecca: si accendono le luci di Natale

La Pignasecca si illumina grazie all'iniziativa autofinanziata dai commercianti della zona sostenuta dalla seconda municipalità. Domani sabato 23 novembre alle ore 17.30 si accendono le luminarie come ogni anno nell'area del caratteristico mercato, con un flashmob a cui è invitata a partecipare la cittadinanza. Ballerini brasiliani e di tango argentino animeranno via Pignasecca e piazzetta Nunzio Gallo nell'ambito del pomeriggio itinerante di musica, danze e ovviamente luci. Ad impegnarsi attivamente per l'iniziativa i commercianti Rita Franchi, Giovanni Improta, Arcangelo Caiazzo e Salvatore Russo che hanno coinvolto come sempre i colleghi per regalare alla Pignasecca le luminarie natalizie. © RIPRODUZIONE RISERVATA