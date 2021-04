Giornata mondiale dell’autismo, la scuola Tito Livio si tinge di blu: «Più attenzione»

La Tito Livio si tinge di blu. In occasione della giornata mondiale dedicata alla consapevolezza dell’autismo, la scuola Tito Livio a Chiaia richiama l’attenzione di tutti verso i diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità cittadina verso una patologia ancora troppo taciuta e divulgare maggiore consapevolezza scientifica e umana. Nonostante l’emergenza Covid 19, la dirigente dell’istituto scolastico, Elena Fucci, ha permesso l’ organizzazione di iniziative e progetti, svolti in presenza, coinvolgendo studenti e docenti di sostegno, per contrastare la discriminazione e l’isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari.

«Anche se il tuo stesso colore non è, avvicinati, l’incastro c’è»: è lo slogan della giornata, l’incastro c’è quando la diversità dei colori integra e completa, quando arricchisce le nostre parti mancanti inducendoci ad uscire dalla zona di comfort per affrontare un virus subdolo e dannoso: l’indifferenza.