Martedì 2 Luglio 2019, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 16:29

Ha fatto tappa a Napoli il truck dei giovani di #OggiProtagonistiTour, viaggio itinerante truck promosso dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, dal dipartimento per le Pari Opportunità e dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale della presidenza del Consiglio dei Ministri. L'occasione per parlare di giovani, delle loro possibilità e dei bei progetti che si possono realizzare grazie alle iniziative del governo. Bando Fermenti, il Servizio civile universale e di bandi europei come il neonato Corpo Europeo di Solidarietà sono solo alcune delle iniziative per i giovani di cui si è parlato durante l'iniziativa. È stata soprattutto l'occasione per far raccontare storie e modelli positivi cui ispirarsi in riferimento all’iniziativa europea «Role Model», nell’ambito del piano di cooperazione del programma Erasmus+ finanziato dall’Unione europea.All'incontro hanno partecipato ragazzi come Luca Paolisso, della Spartacus Rugby Social Club, che con il suo amico Issa ha raccontato una storia di sport e integrazione. «Per noi il Rugby è l'arma per combattere il bullismo - racconta - Siamo stati 10 giorni a San Nicola La strada con 40 ragazzi di 6 nazioni diverse e abbiamo giocato tutti insieme, ragazzi e ragazze, trasmettendo valori che sono alla base del rapporto tra i giovani». Poi c'è Paolo che con l'Associazione Moby Dick di Salerno ha raccontato il suo lavoro per la partecipazione dei ragazzi alla riforma delle politiche giovanili. «Quest'anno andremo a Bruxelles per parlare con i neoparlamentari europei e decidere insieme il futoro dell'Europa con una buona strategia». E infine la storia di Beáta Mészárosová che grazie ai finanziamenti europei riesce a svolgere numerose attività con i bambini per far capire a tutti sin da piccoli che le belle idee si possono realizzare, basta crederci.Il tour ripartirà alla via di Taranto il 3 luglio, per poi toccare Catanzaro il 4 e Palermo il 6. Attraverso esempi e modelli positivi cui ispirarsi, il viaggio di #OggiProtagonistiTour affronterà i grandi temi che ruotano attorno ai giovani e alle politiche giovanili in generale, senza perdere d’occhio il “clima” delle singole realtà locali. «Durante ogni tappa del tour racconteremo storie positive, esempi virtuosi, 'Role Model' ovvero giovani che partendo da contesti di svantaggio sono riusciti con determinazione a realizzare i propri sogni e i propri obiettivi- sottolinea Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani - L'Agenzia è fortemente impegnata nel portare la concretezza dei suoi programmi europei, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, nei territori. Il tour consente di valorizzare le opportunità che le istituzioni offrono ai ragazzi, basti pensare che grazie al programma europeo Erasmus+, nell’ultimo anno in Campania abbiamo stanziato fondi per oltre 1 milione di euro che è andato a 57 progetti coinvolgendo quasi 2mila ragazzi tra i quali il 36% giovani con minori possibilità. A questo si aggiungono altri 250mila euro grazie al nuovo programma Corpo Europeo di Solidarietà».